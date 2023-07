Scherma, Olga Kharlan: “Alle Olimpiadi? Il Cio dovrebbe stare dalla parte dell’Ucraina”

Olga Kharlan sbatte i pugni sul tavolo. L’ucraina, che ha vinto quattro medaglie nella sua carriera ai Giochi Olimpici, a una decina di giorni dall’inizio dei Mondiali di scherma 2023, che si terranno a Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni “pesanti” sul tema Ucraina-Russia.

“Spero di competere nelle gare individuali – ha riportato l’Ansa – perché penso che sia molto importante per gli ucraini in generale”.

Poi ha aggiunto: “Il presidente del Cio Thomas Bach continua a dire che federazioni internazionali devono dare speranza a tutti. Ma quante possibilità dobbiamo ancora dare ai russi? Come si sentono gli atleti ucraini quando il Cio dovrebbe essere dalla nostra parte e garantire giustizia, ma in realtà stanno facendo cose totalmente contro di noi?”.

“È importante per la nostra nazione che non restiamo sul divano. Abbiamo diversi fronti, abbiamo anche lo sport. I soldati che ci proteggono seguono i nostri risultati. Quando ho sentito che qualcuno in prima linea guardava un mio incontro online ero senza parole. Proteggono la mia famiglia e guardano la scherma. Ti senti orgoglioso di te stesso, è così bello, che onore”.

Infine, Olga Kharlan, ha detto: “Sono davvero orgoglioso dei nostri giocatori di tennis e mi immagino al loro posto, competendo contro le persone il cui paese sta bombardando e uccidendo i nostri compatrioti. Hanno ragione a non stringersi la mano, non posso immaginare una situazione in cui lo farei”.