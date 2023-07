Scherma, NERVI D’ACCIAIO! Spadisti in finale con la Francia ai Mondiali: che ipoteca sul pass olimpico!

Italia in doppia cifra! Diventano dieci le medaglie per la spedizione azzurra ai Mondiali di scherma a Milano grazie anche alla finale raggiunta dalla spada maschile oltre a quella del fioretto femminile. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Federico Vismara ha sconfitto in semifinale il sorprendente Venezuela ed ora si giocherà la medaglia d’oro con la Francia, che ha battuto facilmente la Corea del Sud.

Un assalto condotto benissimo dagli azzurri, che hanno rispettato il pronostico. Grande protagonista ancora Santarelli, che è stato sicuramente l’azzurro che ha realizzato gli allunghi decisivi. Molto bene anche Cimini, entrato a sostituire un Vismara nuovamente un po’ sottotono. Di Veroli ha poi fatto il suo e gestito al meglio la chiusura, permettendo all’Italia di imporsi per 35-23.

La giornata dell’Italia era cominciata con il successo nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca con il punteggio di 38-36 al termine di una sfida decisamente complicata. Ieri invece erano arrivate le vittorie con Brasile (44-21) ed Egitto (44-25).

La finale è un risultato importantissimo per gli azzurri. Infatti sono davvero tanti i punti per l’Italia (minimo 104), che praticamente ipoteca la qualificazione alle Olimpiadi. Un obiettivo davvero molto importante per Di Veroli e compagni.

FOTO: Bizzi/Federscherma