Scherma, Mondiali 2023: i convocati dell’Italia. Torna Arianna Errigo dopo la maternità! C’è Battiston

L’appuntamento è dal 22 al 30 luglio a Milano. La scherma mondiale si radunerà nel capoluogo lombardo per affrontare una rassegnata iridata importante anche per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. Dopo i grandi risultati nelle competizioni continentali a Plovdiv e Cracovia, la selezione italiana ha grandi motivazioni per fare molto bene nella manifestazione in casa.

Tra le fiorettiste spicca il ritorno di Arianna Errigo. Neo mamma di due gemelli, la pluri-medagliata e campionessa del fioretto azzurro cercherà di regalare qualcosa di speciale. La vedremo in azione sia nella prova individuale che come riferimento nella prova a squadre.

Il CT Stefano Cerioni, oltre a Errigo, punta su Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini, quest’ultima campionessa europea in carica e protagonista per la competizione individuale. Nella gara invece tra nazioni, sarà Francesca Palumbo a ricomporre lo stesso quartetto che un anno fa vinse il titolo mondiale al Cairo.

Nel fioretto maschile piena fiducia a chi a Cracovia ha trionfato, ovvero Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e il “doppio oro continentale” Filippo Macchi. Indicato come riserva Guillaume Bianchi nel Team Event. Venendo alla sciabola maschile, doppio impegno per Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo (individuale/squadra), mentre Riccardo Nuccio disputerà solo la prova individuale ed Enrico Berrè sarà nella gara a squadre.

Tra le sciabolatrici, troviamo Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile (sarà riserva Eloisa Passaro). Da sottolineare che Battiston aveva saltato Europei per problema fisico. Nella spada uomini saranno chiamati al duplice impegno Davide Di Veroli, Federico Vismara (rispettivamente oro e argento individuali all’Europeo) e Gabriele Cimini; solo competizione individuale per Valerio Cuomo, mentre Andrea Santarelli sarà nella prova a squadre. Quartetto fisso per la spada femminile con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, a caccia del colpaccio.

CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI

SPADA FEMMINILE – Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio (riserva Giulia Rizzi)

SPADA MASCHILE – Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo (solo gara individuale), Andrea Santarelli (solo gara a squadre)

SCIABOLA FEMMINILE – Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile (riserva Eloisa Passaro)

SCIABOLA MASCHILE – Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Riccardo Nuccio (solo gara individuale), Enrico Berrè (solo gara a squadre)

FIORETTO FEMMINILE – Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini (solo gara Individuale), Francesca Palumbo (solo gara a Squadre)

FIORETTO MASCHILE – Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi (riserva Guillaume Bianchi)

Foto: Federscherma