Scherma, l’Italia crolla contro l’Ucraina di Kharlan. Sciabolatrici fuori già agli ottavi e Olimpiadi a rischio

Olga Kharlan e l’Ucraina facevano paura e purtroppo le sciabolatrici azzurre sono finite per sbattere contro un muro. Una sconfitta pesantissima per l’Italia nella prova a squadre, con un’eliminazione agli ottavi che fa davvero male in chiave qualificazione olimpica.

Il quartetto azzurro composto da Michela Battiston, Chiara Mormile, Martina Criscio e Rossella Gregorio (non ha tirato contro l’Ucraina) è stato sconfitto nettamente con il punteggio di 45-33. Purtroppo le italiane non sono riuscite ad entrare mai in ritmo in pedana, subendo ad ogni assalto.

Sempre quest’oggi l’Italia aveva affrontato il turno dei sedicesimi, superando con estrema tranquillità la Colombia con il punteggio di 45-17.

Adesso per la squadra del CT Nicola Zanotti si apre il tabellone dei piazzamenti che vanno dal nono al sedicesimo posto. In chiave olimpica è importante almeno centrare la nona posizione e l’Italia affronterà subito la Cina, anche se da oggi in poi la corsa alle Olimpiadi è davvero in salita.

