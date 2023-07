Scherma, Italia in semifinale ai Mondiali anche nella spada maschile a squadre!

C’era grandissima attesa per questa penultima giornata dei Mondiali di scherma e l’Italia non ha deluso le aspettative, regalandosi la semifinale non solo nel fioretto femminile, ma anche nella spada maschile. Il quartetto azzurro (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini) ha sconfitto nei quarti di finale la Repubblica Ceca con il punteggio di 28-26.

Una sfida forse più combattuta di quanto si pensasse, con i cechi che hanno davvero dato filo da torcere fino all’ultimo assalto agli azzurri. Un eccezionale Andrea Santarelli è stato decisivo per l’Italia, costruendo i due parziali che hanno indirizzato l’incontro. Vismara è andato in difficoltà, venendo poi sostituito da un solido Cimini, con Di Veroli che non ha mancato la chiusura alla fine.

In semifinale adesso l’Italia si troverà di fronte il sorprendente Venezuela, praticamente composto totalmente dalla famiglia Limardo. I sudamericani sono stati protagonisti di una clamorosa vittoria per 21-20 alla stoccata supplementare contro l’Ungheria. Nell’altra parte di tabellone si affronteranno Francia e Corea del Sud.

Un risultato importantissimo per l’Italia in chiave qualificazione olimpica. Arrivare in semifinale era un obiettivo per gli spadisti che ora vanno a caccia della medaglia mondiale.

