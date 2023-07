Scherma, Italia: che guaio! Le sciabolatrici troveranno l’Ucraina di Olga Kharlan già agli ottavi!

Mondiali di scherma di Milano 2023 che volgono alle ultime due giornate che sono dedicate interamente alle gare a squadre. Italia che ha raccolto l’argento nella giornata di ieri nella spada femminile e oggi sarà in pedana per la sciabola al femminile e il fioretto al maschile per le prime fasi, mentre il fioretto femminile cercherà di cogliere l’oro, mentre gli spadisti inseguiranno un podio importante. Tornei che sono particolarmente importanti per il ranking olimpico che qualifica a Parigi 2024.

Sotto la lente di ingrandimento oggi c’è il tabellone della sciabola femminile e non solo per motivi sportivi: la giornata odierna segnerà il ritorno in pedana della fuoriclasse ucraina Olga Kharlan, estromessa dalla gara individuale dopo aver rifiutato la stretta di mano con la russa Anna Smirnova.

Squalifica di Kharlan che è stata sospesa: oggi l’ucraina rientra in gara nel torneo a squadre con la sua Ucraina e l’Italia è in rotta di collisone proprio con la campionessa di Mykolaiv agli ottavi di finale. Azzurre che dovranno battere la Colombia ai sedicesimi, Ucraina che dovrà vedersela contro l’Uzbekistan, ma con ogni probabilità alle 10.30 ci sarà questo confronto.

Sicuramente una sfida scomoda per le nostre ragazze: il quartetto ucraino non è particolarmente equilibrato, ma la presenza di Kharlan farà la differenza e non sarà semplice passare questo scoglio. Un’eliminazione prematura agli ottavi di finale che potrebbe notevolmente complicare i piani delle sciabolatrici in vista di Parigi 2023: serve una grande Italia sin da subito quest’oggi.

Foto: Lapresse