Atletica, Thiago Braz positivo al doping: sospeso il campione olimpico

Notizia piuttosto clamorosa che arriva dal mondo dell’atletica: Thiago Braz è stato sospeso per una positività riscontrata nel controllo anti-doping. Il brasiliano, campione olimpico nel salto con l’asta a Rio 2016, non potrà prendere parte provvisoriamente alle competizioni, come si legge nel tweet della Athletics Integrity Unit.

L’olimpionico, secondo il tweet del profilo ufficiale della AIU, sarebbe stato trovato positivo all’Ostarina Glucoronide, L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha bandito l’ostarina nel 2008, inserendola nella lista delle sostanze dopanti alla categoria S1 – agenti anabolizzanti insieme a tutti gli altri SARMs, ovvero quelle che sostanze che si legano ai recettori degli ormoni androgeni (testosterone e derivati).

Braz avrà modo di difendersi nel procedimento disciplinare a suo carico portando prove per mostrare la sua innocenza. Dovrà essere lui a dover dimostrare la propria estraneità ai fatti di fronte ad uno (o due) test positivi, ribaltando l’accusa già forte di prove solide.

The AIU has provisionally suspended Thiago Braz (Brazil) for the presence/use of a Prohibited Substance (Ostarine Glucuronide/Ostarine). Details here: https://t.co/Y8LF9j2o9f pic.twitter.com/vI6UET6cHx — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 28, 2023

Foto: Lapresse