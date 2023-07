WTA Amburgo 2023, Arantxa Rus trionfa per la prima volta, battuta la giovane Noha Akugue

A trentadue anni suonati, Arantxa Rus vince il primo titolo della sua carriera. Lo fa sul rosso di Amburgo e battendo nell’ultimo atto la padrona di casa Noma Noha Akugue, rivelatasi al mondo fra le mura amiche da numero 207 del ranking. Un 6-0 7-6 che descrive una partita dai due volti, con l’olandese che ha mantenuto il sangue freddo quando contava.

In un match tutto frapposto nel dualismo tra talento in ascesa e giocatrice già affermata, la prima frazione è tutta a favore della neerlandese, che probabilmente quasi non si aspettava una resa del genere. La tedesca infatti non ne imbrocca una, sentendo probabilmente il peso della prima finale WTA al primo tentativo, e al servizio non ne combina una giusta: vincendo la miseria di quattro punti nei propri giochi in battuta, la giovane di Reinbek viene travolta in 25 minuti con un pesante bagel.

Pagato però lo scotto del debutto, Akugue cambia atteggiamento, diventando più aggressiva e più vicina a quanto abbiamo visto in settimana. Passa a condurre nel secondo set in apertura, nonostante poi perda per la quarta volta di fila il servizio, a seguire non sfrutta due palle per il 2-1 in proprio favore. La tedesca riesce a salvare due palle break ed a trascinare la partita al tie break, ma lì torna la tensione, concedendo il successo a Rus non vincendo nemmeno un punto al servizio.

Arantxa Rus può dunque esultare, grazie anche alla sua capacità di annullare cinque delle sei palle break concesse. Noma Noha Akugue deve migliorare nel gestire queste partite: l’aver vinto poco più del 50% dei punti al servizio (32/62) è emblematico.

