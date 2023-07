Scherma, gli spadisti dopo l’oro ai Mondiali: “I francesi sono uno stimolo. Sappiamo cosa fare verso le Olimpiadi”

L’Italia non sbaglia un colpo. La Nazionale di spada maschile ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di scherma, imponendosi di fronte al proprio pubblico di Milano e tornando sul tetto del Pianeta dopo trent’anni. Gli azzurri sono stati impeccabili nel capoluogo meneghino: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Federico Vismara hanno sconfitto la Francia in finale e ora si lanciano con grandi ambizioni verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai nostri portacolori.

GABRIELE CIMINI: “Sono veramente soddisfatto per come ho tirato. Se deve andare male l’individuale e deve andare così la gara a squadre va benissimo“.

DAVIDE DI VEROLI: “Questa medaglia ha un sapore speciale perché è condivisa con i compagni di squadra e i tecnici. Meglio questa perché ci fa fare un grande passo verso le Olimpiadi“.

FEDERICO VISMARA: “L’obiettivo in partenza era questo, il pubblico ci ha aiutato, i miei compagni sono stati fenomenali. Siamo contenti, ci dà consapevolezza dei nostri mezzi che magari in qualche momento abbiamo perso e ci dà fiducia per l’obiettivo che conta di questi quattro anni“.

ANDREA SANTARELLI: “Questo era l’appuntamento che aspettavo da mesi perché sapevo che non avrei fatto l’individuale a Europei e Mondiali. Queste erano le mie due giornate: agli Europei ho tirato bene ma potevo fare di più, oggi alla grande. Non vedevo l’ora di scendere in pedana“.

Poi all’unisono: “Parigi 2024? Piano piano, un passettino alla volta. La rivalità con la Francia? Sono dei campioni. Hanno vinto tanto e sono da stimolo. Li abbiamo battuti agli europei e loro lo scorso anno. La prossima a Parigi sarà difficile“.

