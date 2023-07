Scherma, Alberta Santuccio é argento ai Mondiali nella spada, sul podio anche Mara Navarria

Si tinge d’argento il cammino di Alberta Santuccio ai Mondiali di scherma a Milano. La spadista siciliana si è arresa solo in finale alla francese Marie-Florence Candassamy con il punteggio di 15-12. La prova individuale della spada femminile ha regalato anche la medaglia di bronzo di Mara Navarria (seconda ai Mondiali dopo l’oro di Wuxi nel 2018), che è salita sul gradino più basso del podio insieme alla cinese Yiwen Sun.

Si tratta della prima medaglia individuale iridata della carriera sia per Candassamy sia per Santuccio. Una finale che ha visto la transalpina portarsi subito sul 4-0. L’azzurra ha provato ad accorciare, arrivando anche sul -2 (7-5). Candassamy ha nuovamente allungato e a quel punto non c’è stato più nulla da fare per Santuccio.

In semifinale Santuccio si era imposta nel derby azzurro con Mara Navarria per 15-14. Un assalto davvero appassionante e con la siciliana che è stata capace di una straordinaria rimonta negli ultimi trenta secondi. Navarria, infatti, stava conducendo per 13-11, con Santuccio che ha poi piazzato tre stoccate consecutive portandosi sul 14-13. Successivamente il colpo doppio ha sancito la vittoria della siciliana per 15-14.

In precedenza Santuccio aveva battuto nei quarti di finale la francese Alexandra Louis Marie con un perentorio 15-5. Un assalto invece durissimo è stato quello negli ottavi di finale contro la brasiliana ed ex azzurra Nathalie Moellhausen, battuta all’ultima stoccata per 10-9.

Poteva esserci una clamorosa tripletta azzurra sul podio, ma Rossella Fiamingo si è fermata nei quarti di finale dopo un assalto veramente amarissimo con la cinese Yiwen Sun, che si è imposta alla stoccata supplementare con il punteggio di 9-8, rimontando il vantaggio di 8-5 dell’azzurra. Fuori, invece, al primo turno Federica Isola, battuta anche lei alla stoccata supplementare dalla cinese Sihan Yu con il punteggio di 15-14.

FOTO: Alessandro Gennari