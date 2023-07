Scacchi, World Cup 2023: Daniele Vocaturo e Marina Brunello nei due tabelloni

C’è anche un’accoppiata di rappresentanti italiani alla World Cup 2023 di Baku. Precisamente, si tratta di Daniele Vocaturo e Marina Brunello, i numeri 1 del movimento tricolore, che non vivranno peraltro la loro prima esperienza in questo tipo di competizione.

Il Grande Maestro di Roma, infatti, aveva già partecipato nel 2021, arrivando al secondo turno dov’era stato fermato dal russo Vladimir Malakhov. Si era invece fermata subito la lombarda, che aveva dovuto cedere di fronte alla mongola Turmunkh Munkhzul in quella che era stata la prima edizione dell’evento che aveva anche una sua declinazione femminile.

Prima di loro due, c’erano già state alcune situazioni in cui l’Italia aveva avuto rappresentanti in questa competizione. Nel 2013 se ne ebbero ben due, perché accanto a Sabino Brunello, subito eliminato dall’ucraino Pavel Eljanov, c’era Fabiano Caruana, che dal 2002 fino al 2014 ha gareggiato per il nostro Paese. L’attuale numero 3 del mondo si spinse fino ai quarti di finale, dove fu eliminato dal francese Maxime Vachier-Lagrave. Due anni prima, invece, fu sconfitto al terzo turno dal russo Peter Svidler, che poi vinse il torneo, e nel 2009 arrivò agli ottavi, dove fu sconfitto dall’azero Vugar Gashimov, che purtroppo un tumore al cervello si è portato via nel 2014, a 27 anni.

L’obiettivo di Vocaturo è certamente quello di passare un turno: all’esordio sfiderà il giocatore del Bangladesh Rahman Mohammad Farad, che non ha mai incontrato in precedenza. Dovesse vincere, avrebbe un secondo turno di grande fascino con l’ucraino Andrei Volokitin, già numero 20 del mondo nel 2005 e ancora oggi classificato entro i primi 70. I due si sono affrontati agli Europei individuali del 2015 con vittoria di Volokitin. Lo spot è quello del russo Daniil Dubov, uno dei più noti per le sue idee sulla scacchiera.

Quanto a Marina Brunello, invece, c’è subito un’indiana al debutto, vale a dire Nutakki Priyanka, e anche in questo caso non ci sono confronti precedenti. Vincendo, si guadagnerebbe un secondo turno contro una delle massime interpreti moderne degli scacchi: Humpy Koneru, la seconda donna della storia dopo Judit Polgar a superare la quota ELO di 2600 nel 2007. Da allora è sempre stata nell’élite, vincendo nel 2019 il Mondiale rapid. Sarebbe la prima volta di un faccia a faccia alla scacchiera tra le due.

Foto: EICC