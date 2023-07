Sassuolo-Sudtirol oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Il Sassuolo vuole rialzare la testa. I neroverdi non sembrano tra le squadre più brillanti in questo precampionato 2023/2024, con una bruciante sconfitta in amichevole per 3-2 contro la retrocessa Spezia. La squadra di Alessio Dionisi vuole rialzare la testa e incrocerà le armi con il Sudtirol quest’oggi.

Quello che si svolgerà a Vipiteno sarà l’ultima partita che si svolgerà in Alto Adige. L’allenatore non è stato per nulla tenero dopo il ko con lo Spezia e ci si aspetta immediatamente una reazione da Berardi e compagni, che vogliono smuoversi dalle posizioni medio-basse di classifica degli ultimi anni. Lo si farà contro la sorpresa dell’ultima Serie B, che ha accarezzato anche la promozione in massima serie.

Il match tra Sassuolo e Sudtirol inizierà alle 17.00 a Vipiteno. Il match non sarà trasmesso in diretta televisiva e nemmeno in streaming.

SASSUOLO-SUDTIROL, IL CALENDARIO

27 luglio

17.00 Sassuolo-Sudtirol

SASSUOLO-SUDTIROL, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse