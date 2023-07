Calendario amichevoli Sassuolo: programma, date, avversarie, quando si gioca

Sono in corso le visite mediche in casa Sassuolo in vista del via alla stagione 2023/24.

Dal 5 al 7 luglio, infatti, i giocatori neroverdi effettueranno i test di rito presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona (Varese).

Da lunedì 10, invece, scatterà il raduno al Mapei Football Center prima di partire, dopo l’allenamento mattutino, nel pomeriggio successivo alla volta di Vipiteno-Racines (Bolzano).

In Alto Adige la squadra di Alessio Dionisi rimarrà in ritiro fino a giovedì 27 luglio.

Ancora da definire il programma delle amichevoli montane, mentre martedì 2 agosto è stato fissato un test al Tardini di Parma contro i gialloblù.

IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI DEL SASSUOLO

Mercoledì 2 agosto

Parma-Sassuolo

