Rugby Under 20: flop Scozia, perde con l’Uruguay e fallisce la promozione

Clamorosa sconfitta per la Scozia juniores al World Rugby U20 Trophy, il Mondiale B giovanile in svolgimento in Kenya. I britannici, favoriti d’obbligo per la promozione nel massimo torneo giovanile Under 20, infatti, avevano vinto i primi due match del girone e contro l’Uruguay si giocavano l’accesso alla finale promozione.

Eppure contro i sudamericani partono male gli scozzesi, che vanno sotto 20-7 prima di chiudere un difficile prima tempo in svantaggio 20-14. A inizio ripresa, però, l’Uruguay riallunga ancora, sfruttando l’indisciplina della Scozia, che però rimonta ancora fino al 30-26. Nel finale, però, arriva la meta di Guillermo Juan Storace a chiudere i giochi e Uruguay che si impone 37-26 e vola in finale, dove si giocherà la promozione con la Spagna.

Per la Scozia una sconfitta che sa di clamoroso e che obbliga i britannici anche l’anno prossimo a giocare il Trophy, non certo quello che ci si aspetta da una nazionale dal blasone come quello scozzese. Un flop che sicuramente farà rumore in Federazione, con i britannici che ora dovranno giocarsi il terzo posto contro le Samoa in un match che non vale nulla.

La finale, invece, come detto sarà Uruguay-Spagna. Per i sudamericani una vittoria vorrebbe dire tornare ai Mondiali Under 20 per la seconda volta dopo l’esperienza nel 2009, mentre per gli iberici una vittoria sarebbe la prima volta nella storia nel massimo torneo iridato di categoria.

Foto: Antony Munge per World Rugby