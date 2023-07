Roma-Sporting Braga Braga oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

La Roma continua nella sua estate in vista della Serie A 2023-2024 e si prepara per la terza amichevole della propria pre-stagione. Dopo le prime due uscite contro Boreale (vinta 4-0) e Latina (successo per 6-0) la squadra giallorossa alza decisamente l’asticella in fatto di difficoltà dato che se la vedrà contro lo Sporting Braga.

L’amichevole contro la formazione lusitana si giocherà questa sera alle ore 21.00 italiane ad Albufeira in Portogallo e darà modo al mister José Mourinho di tastare con mano in maniera più chiara la condizione dei propri giocatori dopo le prime settimane di lavoro.

La Roma, ancora nel pieno del proprio calciomercato, si presenta con un Paulo Dybala apparso subito in buona condizione nelle prime uscite, ma dovrà ancora far fronte all’assenza di Tammy Abraham per parecchi mesi, per cui la situazione nel reparto offensivo sarà tutta da costruire, con un arrivo dal mercato che appare inevitabile per dare una mano al “Gallo” Belotti.

L’amichevole tra Roma e Braga sarà trasmessa in diretta da DAZN.

CALENDARIO ROMA-BRAGA OGGI

Mercoledì 26 luglio

Ore 21.00 Braga – Roma – diretta su DAZN

PROGRAMMA ROMA-BRAGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse