Real Madrid-Milan domani, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Inizia la tournèe americana anche per il Milan. I rossoneri, infatti, si apprestano ad affrontare il Real Madrid nella loro prima partita negli Stati Uniti per quanto il riguarda il Soccer Champions Tour 2023. Il match si disputerà nello splendido scenario del Rose Bowl di Pasadena, California, dove si giocò la Finale di USA 94.

Questa amichevole (alle ore 04.00 italiane, le 19.00 locali) di alto lignaggio ci permetterà di vedere in azione il nuovo Milan di mister Stefano Pioli. Dopo le partenze di Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic, i rossoneri inizieranno a mettere benzina nel motore, in vista di una stagione che li rivedrà a caccia di Scudetto e, non ultimo, un nuovo ottimo percorso in Champions League.

Dall’altra parte vedremo le Merengues di mister Carlo Ancelotti che, ormai orfani di Benzema, proporranno i nuovi acquisti, da Bellingham a Guler. Quando si sfidano Milan e Real Madrid scendono sempre in campo storia e blasone, ma anche presente. Vedremo, quindi, quale delle due rivali si presenterà nel migliore dei modi al nuovo campionato.

L’amichevole tra Milan e Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming da DAZN e Sky Sport Summer (201)

CALENDARIO MILAN-REAL MADRID OGGI

Lunedì 24 luglio

Ore 04.00 italiane – Milan-Real Madrid

PROGRAMMA MILAN-REAL MADRID: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse