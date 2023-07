Rally Estonia 2023, Kalle Rovanpera comanda la classifica ma Thierry Neuville è in scia

Siamo entrati nel vivo del Rally di Estonia, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC 2023, e le emozioni non sono mancate. Nei 7 stage odierni l’equilibrio è stato totale, con Ott Tanak che ha dominato la scena, ma la penalità per il problema tecnico di ieri lo sta relegando comunque lontano dalla vetta della classifica. Domani giornata di capitale importanza per il Rally di Estonia con ben 9 stage e altri 100 chilometri di speciali da vivere tutti d’un fiato.

Dopo il venerdì baltico è il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a comandare la graduatoria generale con appena 3.0 secondi sul belga Thierry Neuville (Hyundai i20), mentre è terzo un altro finlandese, Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 12.2. Quarta posizione per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 14.1, quinto il finlandese Teemu Suninen (Hyundai i20) a 33.8, quindi sesto il francese Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 48.8. Settima posizione per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:03, quindi ottavo il norvegese Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia) a 4:07. 11°, al momento, il padrone di casa per eccellenza, Ott Tanak (Ford Puma) a 4:47.

LA GARA

Il primo stage di questo venerdì baltico, la SS2 Peipsiääre 1 di 24.35 chilometri, ha visto il successo di Ott Tanak con 5.0 secondi su Thierry Neuville e 9.1 su Kalle Rovanpera. Si è passati poi alla SS3 Mustvee 1 di 17.09 chilometri con un nuovo successo di Tanak con 1.8 su Neuville e 2.5 su Rovanpera. Quarto Elfyn Evans a 4.3, quinto Esapekka Lappi a 7.7. La mattinata del Rally di Estonia si è concluso con la SS4 Raanitsa 1 di 21.45 chilometri con l’ennesimo successo del padrone di casa con 1.6 su Neuville e 4.5 su Rovanpera.

Il pomeriggio della gara baltica ha preso il via con la SS5 Peipsiääre 2 e l’affermazione di Rovanpera con 2.1 su Lappi e 2.4 su Evans, mentre Neuville cede 4.7. Quindi è toccato alla SS6 Mustvee 2 con Rovanpera che domina con 3.5 su Tanak, 4.0 su Lappi e Evans e 4.4 su Neuville, mentre nella SS7 Raanitsa 2 torna in vetta Tanak con 2.0 su Lappi, 3.4 su Neuville e 3.5 su Rovanpera. Il venerdì del Rally di Estonia si è poi concluso con la SS8 Neeruti di 7.60 chilometri e il nuovo successo di Tanak con 1.1 su Evans e 1.8 su Rovanpera.

Foto: LPS Nikos Katikis