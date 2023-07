Tour de France femminile 2023: subito SD Worx, doppietta. Vince Lotte Kopecky, decima Elisa Longo Borghini

È la squadra più forte del Women’s World Tour e lascia il segno sin da subito nella prima frazione del Tour de France al femminile. La SD Worx continua a dominare: doppietta in quel di Clermont-Ferrand, a vincere è Lotte Kopecky. Per la campionessa belga ovviamente anche la Maglia Gialla di leader della classifica da vestire domani.

Gran lavoro per lo squadrone olandese e, sull’unica ascesa di giornata, la Côte de Durtol è arrivato lo scatto della belga che è riuscita rapidamente a guadagnare su tutte le avversarie.

Un drappello di dieci ragazze si era staccato, ma non è riuscito a guadagnare e dunque per Kopecky è arrivata la vittoria con 41” di margine sulle prime inseguitrici. A vincere la volata ristretta è stata Lorena Wiebes davanti alle connazionali Charlotte Kool e Marianne Vos.

In casa Italia decima posizione per Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), nel primo gruppo anche Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), quattordicesima, una manciata di secondi di ritardo, invece, per Marta Cavalli (FDJ – SUEZ).

Foto: Lapresse