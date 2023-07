Quanti soldi ha guadagnato Carlos Alcaraz con la vittoria a Wimbledon? Montepremi e cifre faraoniche. E Djokovic…

Carlos Alcaraz ha vinto Wimbledon 2023, sconfiggendo Novak Djokovic in una rovente Finale andata in scena sull’erba britannica. Lo spagnolo si è imposto al quinto set, imponendosi al termine di un atto conclusivo equilibrato, avvincente e molto intenso. Il 20enne ha conquistato il secondo Slam della propria carriera, dopo che lo scorso anno giganteggiò agli US Open. L’iberico ha spezzato il sogno dell’avversario di restare in corsa per il Grande Slam (aveva già festeggiato agli Australian Open e al Roland Garros) e di mettere l’ottavo sigillo a Wimbledon, eguagliando Roger Federer.

Carlos Alcaraz ha trionfato con il punteggio di 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 e si è confermato numero 1 al mondo, respingendo l’assalto del serbo allo scettro del ranking ATP. Il risultato agonistico è incredibile per il nuovo fenomeno del tennis internazionale, ma l’apoteosi odierna ha anche un rilevante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Carlos Alcaraz vincendo Wimbledon 2023? Il montepremi è straripante visto che stiamo parlando di 2,35 milioni di sterline (circa 2,737 milioni di euro), mentre Novak Djokovic si è dovuto consolare con un assegno da 1,175 milioni di sterline (circa 1,369 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CARLOS ALCARAZ CON LA VITTORIA A WIMBLEDON?

2,35 milioni di sterline (circa 2,737 milioni di euro).

Foto: Lapresse