Quando si gioca il nuovo Trofeo Berlusconi e perché è diverso dal precedente? Monza-Milan per ricordare Silvio, mentre in passato…

Prima era intitolato a Luigi, ora a Silvio. Si giocherà l’8 agosto nella sua prima edizione, avrà cadenza annuale e metterà di fronte le due squadre che hanno scritto la storia di Berlusconi nel mondo del calcio: Milan e Monza. Ha preso forma, quindi, il Trofeo Silvio Berlusconi che si disputerà per onorare la memoria del presidente delle due società lombarde.

IL COMUNICATO DI MILAN E MONZA

Il comunicato congiunto dei due club: “Nel nome di Silvio Berlusconi, AC Milan e AC Monza annunciano la scelta di istituire il Trofeo Silvio Berlusconi, un’amichevole che i due Club amati dal Presidente disputeranno ogni anno. Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i Club”.

COME E QUANDO SI GIOCHERA’ LA PRIMA EDIZIONE?

Come detto, quindi, la prima edizione di questo nuovo Trofeo si disputerà nella serata dell’8 agosto (fischio d’inizio fissato per le ore 21.00) all’U-Power Stadium di Monza. Dal prossimo anno, invece, partirà una alternanza di stadi tra la città brianzola e Milano e, di fatto, andrà a sostituire il “Trofeo Luigi Berlusconi”, che era intitolato al padre del presidente che ha scritto la storia del club rossonero per oltre 30 anni.

IL TROFEO LUIGI BERLUSCONI

Come non ricordare il Trofeo Luigi Berlusconi? Una amichevole di fine estate che ormai era diventata una tradizione del calcio italiano. Si giocava solitamente nella parte finale del mese di agosto e, sostanzialmente, faceva da antipasto alla nuova stagione di Serie A. La prima edizione si giocò nel 1991 e mise di fronte Milan e Juventus (successo per i bianconeri per 1-2 con doppietta di Gigi Casiraghi).

MILAN E JUVENTUS SEMPRE PROTAGONISTE

Le due grandi rivali del calcio italiano si sfidarono in questo Trofeo in ben 20 occasioni (le altre squadre invitate furono Inter, Real Madrid, San Lorenzo e Bayern Monaco) con una particolare curiosità. Si diceva, senza ovviamente nessun fondamento, che la squadra che vinceva il Trofeo non avrebbe poi messo le mani sullo Scudetto a fine stagione. In molti casi fu davvero così, con Juventus e Milan che, in quegli anni, monopolizzavano il calcio italiano.

CHI LO HA VINTO PIù VOLTE?

Nel complesso i rossoneri hanno vinto il Trofeo in 13 occasioni, la Juventus 11 volte, l’Inter una volta. L’ultima edizione (dopo 6 anni di stop) era stata organizzata dal Monza (dopo l’acquisizione da parte di Silvio Berlusconi) nell’estate del 2021, sempre contro la Juventus, con successo della squadra torinese per 2-1 con i gol di Ranocchia e Kulusevski.

Foto: LaPresse