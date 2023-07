Wimbledon 2023 oggi: orari 12 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Continua lo spettacolo a Wimbledon 2023. Ieri si sono disputati i primi quarti di finale sull’erba di Londra, e oggi, mercoledì 12 luglio 2023, si giocheranno i restanti incontri che andranno a definire le semifinali dei due tabelloni di singolare. Il divertimento sarà sicuramente tantissimo e attenzione alle possibili sorprese.

Il primo incontro che prenderà il via nella giornata odierna sarà quello tra la statunitense Madison Keys e la bielorussa Aryna Sabalenka, in programma alle ore 14:00 italiane sul campo 1. Poco dopo, ovvero alle 14:30, comincerà invece la prima partita sul campo centrale, che sarà tra la tunisina Ons Jabeur e la kazaka Rybakina. Dopo questi due match, inizieranno a seguire Carlos Alcaraz-Holger Rune sul centrale e Medvedev-Eubanks sul campo 1.

Le partite di singolare di oggi si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming SkyGo e Now. Inoltre, SuperTennis offrirà la differita di un match a scelta alle ore 21:00.

WIMBLEDON 2023 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Mercoledì 12 luglio

Centre Court

Ore 14:30 italiane

O. Jabeur (TUN) (6) – E. Rybakina (KAZ) (3)

A seguire

C. Alcaraz (ESP) (1) – H. Rune (DEN) (6)

No.1 Court

Ore 14:00 italiane

M. Keys (USA) (25) – A. Sabalenka (BLR) (2)

A seguire

D. Medvedev (RUS) (3) – C. Eubanks (USA)