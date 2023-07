Quando gioca l’Italia alle Finali di Nations League di volley femminile 2023? Date, programma, orari, tv

L’Italia si è qualificata alla Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile, che andrà in scena ad Arlington (Texas, USA) dal 12 al 17 luglio. Le azzurre hanno concluso la fase preliminare con 8 vittorie in 12 partite disputate e hanno chiuso al sesto posto in classifica generale. La classifica ha determinato il tabellone degli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante e le azzurre affronteranno la Turchia (terza in graduatoria) nei quarti di finale. L’appuntamento è per giovedì 13 luglio (ore 21.00 italiane).

Le Campionesse d’Europa hanno perso contro la Turchia in occasione della prima settimane di gara, ma la nostra Nazionale sembra ora più rodata e pienamente in grado di fronteggiare la banda di Daniele Santarelli, guidata dalla naturalizzata Melissa Vargas, fuoriclasse di origini cubane che da quest’estate indossa la casacca anatolica. L’Italia ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpaccio e meritarsi la qualificazione alle semifinali, dove si incrocerebbe la vincente del confronto tra Polonia e Giappone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia alla Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA ALLE FINALI DI NATIONS LEAGUE VrOLLEY?

Giovedì 13 luglio, alle ore 21.00, contro la Turchia per il quarto di finale. L’eventuale semifinale sarebbe o alle ore 23.00 di sabato 15 luglio o alle ore 02.30 di domenica 16 luglio. La finale si disputerà alle ore 00.30 di lunedì 17 luglio. Gli orari sono italiani.

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 12 luglio

23.00 Quarto di finale 1: Polonia vs Germania

Giovedì 13 luglio

02.30 Quarto di finale 2: USA vs Giappone

17.30 Quarto di finale 3: Brasile vs Cina

21.00 Quarto di finale 4: Italia vs Turchia

Sabato 15 luglio

23.00 Semifinale 1

Domenica 16 luglio

02.30 Semifinale 2

21.00 Finale per il terzo posto

Lunedì 17 luglio

00.30 Finale Nations League 2023 volley femminile

PROGRAMMA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.

Foto: FIVB