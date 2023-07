Quando gioca l’Italia ai Mondiali di calcio femminile? Calendario, date, avversarie, orari, tv

Dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda si svolgerà l’edizione 2023 dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Una fase finale della rassegna iridata alla quale sarà presente anche la Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Otto gironi da quattro squadre e le migliori due selezioni di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

L’esordio delle nostre portacolori sarà lunedì 24 luglio ad Auckland contro la formazione argentina. L’obiettivo sarà quello di imporsi per mettere fieno in cascina. Sabato 29 luglio, le ragazze nostrane affronteranno la compagine sudafricana a Wellington e il target sarà il medesimo. A chiusura della prima fase, il 2 agosto, la super sfida contro la Svezia, sempre a Wellington.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione di 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale. Di conseguenza i match in questione saranno visibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Gruppo G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina.

Lunedì 24 luglio

Gruppo G: Italia-Argentina (8:00) all’Eden Park, Auckland

Sabato 29 luglio

Gruppo G: Svezia – Italia (9:30) al Regional Stadium, Wellington

Mercoledì 2 agosto

Gruppo G: Sud Africa – Italia (9:00) al Regional Stadium, Wellington

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione delle 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: tutte le partite dell’Italia su OA Sport

Foto: LaPresse