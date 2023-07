Quando gioca la Lazio le prossime amichevoli (1-7 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

La Lazio di Maurizio Sarri scalda i motori per il ritorno in Champions League. I biancocelesti vengono da un’annata da applausi, conclusa al secondo posto alle spalle del solo Napoli e conquistando così il miglior piazzamento dal secondo scudetto, datato ormai 2000.

La squadra di Claudio Lotito deve però fare i conti con il calciomercato. Durante la sessione estiva ha fatto le valigie Sergej Milinkovic Savic, il leader del centrocampo che ha preferito trasferirsi in Arabia Saudita. I capitolini sono ancora al lavoro su come sostituirlo, ma non hanno ancora trovato il profilo adatto. Intanto però, si continua a giocare in vista della prossima stagione.

Due amichevoli per la Lazio in questa settimana. La prima sarà il 3 agosto, si va in Inghilterra per affrontare l’Aston Villa, squadra che ha guadagnato l’accesso in Conference League grazie al settimo posto finale a discapito del Tottenham. Si partirà poi verso la Spagna per incrociare il Girona nel Trofeo Costa Brava; match che verrà disputato domenica 6 agosto alle 20.00.

CALENDARIO AMICHEVOLI LAZIO IN SETTIMANA

3 agosto

20.30 Aston Villa-Lazio

6 agosto

20.00 Girona-Lazio

Foto: LaPresse