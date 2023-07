Quando gioca la Juventus le prossime amichevoli? Calendario, avversarie, date, programma

Dopo aver messo in archivio la prima tappa della tournèe negli Stati Uniti (amichevole di Santa Clara contro il Barcellona) la Juventus prosegue nella sua pre-stagione. Anche in questo caso si annunciano altre due amichevoli dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, dato che non ci sono in programma altre sgambate per la formazione di mister Max Allegri.

Dopo la cancellazione della tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa (sostituita da un allenamento aperto a tutti allo Juventus Stadium) i bianconeri hanno solamente due uscite in calendario nelle prossime settimane. Andiamo a conoscerle nel dettaglio, ricordando che la Serie A 2023-2024 scatterà nel weekend del 19-20 agosto.

La prossima partita che vedrà in azione la Juventus sarà venerdì 28 luglio e sarà un interessantissimo derby italiano contro il Milan. Al Dignity Health Sports Park, di Carson (California) le due squadre saranno in campo alle ore 04.30 italiane. Quindi, la trasferta a Stelle e strisce si concluderà giovedì 3 agosto contro il Real Madrid di mister Carlo Ancelotti.

Alle ore 01.30 italiane, infatti, i bianconeri saranno di scena al Camping World Stadium, di Orlando, Florida, per un’altra amichevole di prestigio contro i Blancos. A quel punto la formazione di mister Allegri potrà fare ritorno in Italia con due settimane di tempo per preparare l’inizio del campionato. In questa occasione non è da escludere l’inserimento di una nuova amichevole, ma ancora è tutto da definire.

