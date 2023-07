Quando gioca la Juventus le prossime amichevoli (1-7 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

La Juventus si prepara per concludere la propria tournèe americana 2023. Dopo aver saltato, suo malgrado, l’amichevole contro il Barcellona per una indisposizione collettiva dei blaugrana, e aver superato il Milan ai calci di rigore, la squadra allenata da mister Massimiliano Allegri si accinge a disputare l’ultimo appuntamento negli States.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, i bianconeri saranno impegnati al Camping World Stadium di Orlanda (Florida) contro il Real Madrid. Alle ore 01.30 italiane (le ore 19.30 locali) Chiesa, Vlahovic e compagni andranno a sfidare le Merengues allenate da mister Carlo Ancelotti in un test davvero importante e probante.

Concluso questo incontro, la Juventus farà il suo ritorno in Italia dopo la trasferta al di là dell’Oceano Atlantico e riprenderanno la propria preparazione in vista del via della Serie A. Al momento non sono calendarizzate altre amichevoli, ma va sottolineato come mercoledì 9 agosto, alle ore 18:30, le porte dell’Allianz Stadium si apriranno per permettere di assistere, gratuitamente, a un allenamento della Prima Squadra in sostituzione della amichevole di Villar Perosa, cancellata in questa edizione.

Il match tra Juventus e Real Madrid sarà trasmesso in diretta tv da Sky per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW e SkyGO. La partita sarà trasmessa anche in streaming su DAZN.

PROGRAMMA AMICHEVOLI JUVENTUS 2023

Giovedì 3 agosto

Ore 01.30 Juventus-Real Madrid (Camping World Stadium, Orlando

Foto: LaPresse