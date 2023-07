MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 4-6 agosto

Le vacanze sono ufficialmente concluse! Dopo un lunghissimo break estivo, finalmente, torna in scena il Motomondiale 2023 e lo fa con l’attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento della stagione. Si correrà. come da tradizione, sul tracciato di Silverstone, e si darà il via alla seconda parte del campionato.

A proposito, dove eravamo rimasti nella 3 classi? Nella classe regina Francesco “Pecco” Bagnaia comanda con 194 punti contro i 158 di Jorge Martin ed i 158 di Marco Bezzecchi, mentre in quarta posizione troviamo Brad Binder a quota 114. Il campione del mondo, reduce dal successo di Assen prima delle vacanze, vuole confermarsi il leader della categoria e proverà a dimostrarlo già dal rientro in pista di Silverstone.

Molto interessante la situazione in Moto2. Tony Arbolino mantiene la vetta della graduatoria con 148 punti, ma Pedro Acosta è sempre più in scia con 140, ad appena 8 lunghezze. Passando alla Moto3, infine, Daniel Holgado svetta con 125 punti contro i 109 di Jaume Masià, ed i 99 di Ayumu Sasaki, in una classe nella quale gli italiani sono spettatori.

Il fine settimana del GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta da Sky per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che farà vedere ogni turno o sessione, e Sky Sport Summer (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in diretta ed in chiaro le qualifiche, la Sprint e le tre gare, ma non prove libere e warm-up. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW, mentre su TV8.it saranno visibili qualifiche, Sprint Race e le tre gare. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023

Venerdì 4 agosto

Ore 09.25-09.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 10.00-10.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 10.50-11.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 11.45-12.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.25-13.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 14.15-14.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 15.05-15.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 16.00-17.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 18.00-18.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 18.20-18.30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 5 agosto

Ore 09.40-10.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 10.25-10.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 11.10-11.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 11.50-12.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12.15-12.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13.15, MotoE, GARA-1

Ore 13.50-14.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.15-14.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.45-15.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 17.10, MotoE, GARA-2

Domenica 6 agosto

Ore 10.45, MotoGP, Warm Up

Ore 12.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Ore 15.30, Moto2, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8 per qualifiche, Sprint Race e gara

Diretta streaming: NOW e SkyGO, tv8.it per qualifiche, Sprint Race e gare

Diretta Live: OA Sport

Credit: MotoGP.com Press