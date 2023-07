Quando gioca il Napoli le prossime amichevoli (1-7 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

Il Napoli si prepara per presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A con lo scudetto sul petto. Iniziata l’era Rudi Garcia dopo la separazione con Luciano Spalletti, gli azzurri sono entrati già nella seconda fase del ritiro a Castel di Sangro, dopo aver iniziato la preparazione a Dimaro.

Osimhen e compagni hanno già disputato un’amichevole nella cittadina abruzzese: al Teofilo Patini è stato ospite l’Hatayspor, battuto per 4-0 grazie alle doppiette della punta nigeriana e di Giovanni Simeone. In questa settimana a Castel di Sangro ci saranno altre due partite con cui gli azzurri potranno scaldare i motori.

Il primo appuntamento è per mercoledì 2 agosto alle 18.30, quando sarà il Girona ad essere ospite del Napoli. Lo scorso anno a metà classifica in Liga, vanta come punta una vecchia conoscenza dell nostro campionato, Cristhian Stuani. I campioni d’Italia torneranno poi in campo il 6 agosto, domenica, per affrontare l’Augsburg, che ha strappato la salvezza lo scorso anno in Bundesliga.

I match del Napoli, sia con il Girona che con l’Augsburg, verranno trasmessi in pay per view su Sky Sport Calcio 251, al costo di 9,99.

LE AMICHEVOLI DEL NAPOLI DELLA SETTIMANA

2 agosto

18.30 Napoli-Girona

6 agosto

18.30 Napoli-Augsburg

Foto: LaPresse