Quando gioca il Milan la prima amichevole? Data, programma, avversaria

Il Milan ha già cominciato la propria stagione e si sta muovendo parecchio sul mercato per consegnare a Stefano Pioli la squadra più competitiva possibile. Dopo la cessione di Sandro Tonali sono arrivati due scommesse di alto livello come Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea, oltre agli svincolati Luka Romero, Marco Sportiello e Noah Raveyre, con gli ultimi due che completeranno il pacchetto portieri.

I rossoneri si sono già radunati lo scorso lunedì per mettere insieme i primissimi passi verso l’annata 2023/2024, riassaggiando così il campo dopo un meritato periodo di riposo. Si rimarrà a Milanello fino al 21 luglio data della partenza verso la tournée negli Stati Uniti dove verranno disputate le amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona, facenti parte del Soccer Champions Tour 2023, prima del ritorno in Italia e la susseguente sfida con il Monza.

Ma la stagione del Milan non si aprirà con una di queste partite. La prima sgambata rossonera sarà contro il Lumezzane, fresco di promozione in Serie C e che presenta, tra gli altri, anche Eros Pisano, 102 presenze in massima serie tra Palermo, Genoa e Verona. Il match, previsto per il 20 luglio, sarà la prima sgambata anche per i nazionali che torneranno ad allenarsi nelle ore precedenti. Al momento non è prevista diretta televisiva.

MILAN, LA PRIMA AMICHEVOLE

20 luglio, Milanello

17.00 – Milan-Lumezzane

MILAN-LUMEZZANE, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse