Quando corre oggi Andrea Adamo in MX2? Orari esatti GP Fiandre Motocross, dove vederlo in tv e streaming

Oggi domenica 23 luglio Andrea Adamo correrà il GP delle Fiandre, tappa del Mondiale Motocross MX2. Il centauro italiano punta a essere grande protagonista sul circuito di Lommel, dove oggi andranno in scena due gare: la prima alle ore 13.15 e la seconda alle ore 16.10, entrambe sulla distanza di 30 minuti + 2 giri.

L’alfiere della KTM si è presenterà all’appuntamento da leader della classifica generale, con 37 punti di vantaggio sull’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) e sul belga Jago Geerts (Yamaha). Scatterà dalla quarta piazzola, con l’obiettivo di conquistare punti importanti che gli permettano di rafforzare il primo posto in graduatoria in vista degli ultimi sei appuntamenti stagionali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quando corre Andrea Adamo oggi nel GP delle Fiandre di MX2, con il relativo palinsesto tv e streaming. Le due gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, MXGP Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE OGGI ANDREA ADAMO IN MX2?

Domenica 23 luglio

Ore 13.15 GP delle Fiandre, gara-1 – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 16.10 GP delle Fiandre, gara-2 – Diretta tv su Eurosport 2

COME VEDERE LE GARE DI ANDREA ADAMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, MXGP Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo