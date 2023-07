Quando corre Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista e strada? Orari, date, programma, tv: inseguimento individuale più ‘no’ che ‘sì’

Al via da Glasgow il 3 agosto la prima storica edizione dei Mondiali multi-disciplina organizzati dalla UCI. Dieci giorni di gare in cui saranno protagoniste (quasi) tutte le discipline del ciclismo, dalla strada alla pista, passando per la mountain bike e la BMX. L’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista ed in campo maschile gran parte della responsabilità cadrà sulle spalle di Filippo Ganna.

Il verbanese è infatti ormai da anni il faro del ciclismo azzurro su pista, oltre che l’uomo più rappresentativo anche su strada, specialmente per quanto riguarda le prove contro il tempo. La scelta dell’UCI di proporre una rassegna unica per tutte le discipline ha però finito inevitabilmente per penalizzare i corridori polivalenti come lui, costringendoli a fare delle scelte.

Ganna ha dunque dovuto decidere su quali prove puntare, finendo per rinunciare a due gare in cui sarebbe stato sicuro protagonista, per prepararne al meglio altrettante. L’azzurro non sarà al via della prova in linea su strada e con ogni probabilità non gareggerà neanche nell’inseguimento individuale, gara di cui è Campione del Mondo in carica. Tutte le energie dunque sull’inseguimento a squadre, anche in ottica olimpica e sulla prova a cronometro, in cui è deciso a riprendersi la maglia iridata.

Di seguito il probabile calendario di gara di Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 con tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi in diretta. La diretta TV di tutte le prove sarà garantita da RaiSport HD e dai canali di Eurosport, mentre il servizio streaming sarà fornito da RaiPlay, gratis, e per gli abbonati a Eurosport.it, Discovery plus, SkyGo, NowTV e DAZN. Noi di OA Sport vi racconteremo ogni minuto di gara con la nostra usuale DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA FILIPPO GANNA MONDIALI DI CICLISMO 2023

Ciclismo su pista

3 agosto, 10:30 – Qualificazioni inseguimento a squadre

4 agosto, 19:45 – Primo round inseguimento a squadre

5 agosto, 19:20 – Finali inseguimento a squadre

Ciclismo su strada

11 agosto, 15:35 – Prova a cronometro

FILIPPO GANNA MONDIALI DI CICLISMO 2023, COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse