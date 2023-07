Programma F1, orari e tv GP Gran Bretagna 2023: palinsesto Sky e TV8 7-9 luglio

La carovana della F1 si sposta oltremanica. Dopo l’Austria andrà infatti in scena già questo fine settimana il GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023, in scena nel celeberrimo circuito di Silverstone, uno dei circuiti più affascinanti a livello mondiale.

Il copione, probabilmente, sarà sempre lo stesso. Max Verstappen infatti cercherà di allungare ulteriormente in classifica. Per questo motivo i riflettori saranno puntati principalmente sulla Ferrari, scuderia in crescita che ha l’obiettivo di posizionarsi davanti alle rivali Mercedes e Aston Martin.

Ci si aspetta poi un weekend particolare per Carlos Sainz che, proprio in terra britannica, conquistò il primo successo in carriera in una gara dove, come ricordano tutti gli appassionati, successe davvero di tutto.

Ci si aspetta poi un weekend particolare per Carlos Sainz che, proprio in terra britannica, conquistò il primo successo in carriera in una gara dove, come ricordano tutti gli appassionati, successe davvero di tutto.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023

Venerdì 7 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 8 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 9 luglio

Ore 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

