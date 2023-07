F1, il messaggio ironico della Haas: “Hulkenberg ha ricevuto un warning per aver superato i limiti della pista, ma era già ritirato”

Un vero e proprio caos. Una giornata da dimenticare per la FIA quella di ieri a Spielberg, sede del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista in Stiria l’esito della gara è finito sotto la lente di ingrandimento della Federazione dopo la protesta dell’Aston Martin sulla poca efficienza nella valutazione delle violazioni in pista, in fatto di track-limits.

Una pioggia di penalità che ha portato a cambiare la graduatoria e a farne le spese, tra gli altri, sono stati Carlos Sainz (sesto) e Lewis Hamilton (ottavo). Una situazione che ha alimentato non pochi dubbi su questa regola, visti i tanti casi che la Race Direction ha dovuto rianalizzare, oltre 1200.

Altro episodio è quello legato al messaggio ironico della Haas, rispetto a Nico Hulkenberg ritirato: “Nico ha ricevuto una bandiera bianca e nera per aver superato i limiti della pista nonostante fosse fuori gara? Tutte e quattro le ruote erano ormai fuori dal circuito quando si è ritirato, forse…” è stato il messaggio social ironico della scuderia americana, dopo l’avvertimento dato al tedesco.

Stefano Domenicali e soci ne dovranno parlare in maniera approfondita.

Foto: LaPresse