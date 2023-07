Italia-Turchia oggi in tv, Finale Europei volley femminile U17: orario, programma, dove vederla in streaming

Le azzurrine del volley si giocano il titolo europeo della categoria under 17. L’Italia affronterà in finale la Turchia quest’oggi alle ore 18.00 a Vrnjacka Banja (Serbia). Una semifinale non semplice per le nostre ragazze, che hanno superato al tiebreak l’ostica Grecia dopo che si erano fatte rimontare da 2 set a 0. Le turche hanno battuto con meno patemi per 3-1 la Croazia.

Pasquale d’Aniello sarà alla guida della formazione tipo italiana: il sestetto sarà composto dalle attaccanti Stella Caruso, Gaia Novello e Ludovica Tosini, le centrali Arianna Bovolenta e Veronica Quero sotto la regia di Asia Spaziano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, Finale degli Europei Under 17 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali YouTube della CEV e della Federazione serba (OSSRB Odbojkaški savez Srbije) e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE EUROPEI UNDER 17 FEMMINILI VOLLEY

Domenica 22 luglio

Ore 18.00 Italia vs Turchia

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della CEV e canale Youtube della federazione serba (OSSRB Odbojkaški savez Srbije), gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: CEV