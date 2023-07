Perché Vingegaard alla Vuelta? La Jumbo-Visma punta ad un record

Neanche il tempo di godersi la seconda vittoria consecutiva al Tour de France che Jonas Vingegaard ha già puntato il suo sguardo al prossimo futuro: nella stessa giornata in cui si è confermato sul gradino più alto del podio parigino, la Jumbo-Visma ha annunciato la sua presenza alla Vuelta a España 2023.

Interrogato dai giornalisti su questa decisione, il danese ha specificato come questa fosse in realtà una decisione presa nel mese di novembre del 2022 e dunque in sede di preparazione della stagione 2023. Nessuna scelta dell’ultimo momento, nessuna improvvisazione, nulla di lasciato al caso, proprio come è d’uso in casa Jumbo.

Al via della corsa spagnola ci saranno dunque entrambi i vincitori dei due precedenti Grandi Giri di questa stagione, dato che anche Primoz Roglic ha confermato la sua partecipazione. Seppur ci sia da chiarire ancora le gerarchie e le strategie, sembra evidente che la Jumbo-Visma si sia messa in testa un obiettivo ben chiaro.

I gialloneri puntano chiaramente ad essere il primo team nella storia del ciclismo maschile a vincere tutti e tre i Grandi Giri nella stessa stagione. Un obiettivo ambizioso, quasi impensabile per ogni altra squadra del Worls Tour. Con la coppia Roglic-Vingegaard l’impressione però è che i favoriti siano ancora loro e che starà a tutti gli altri inseguire.

Foto: LaPresse