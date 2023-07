Perché si è ritirato Sainz nel GP del Belgio? Gara compromessa sin dall’inizio

Carlos Sainz si è ritirato nel corso del 24mo giro del GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa. Il pilota della Ferrari stava viaggiando nelle retrovie: era 18mo dopo un avvio decisamente problematico e un paio di soste ai box. La decisione dello spagnolo, in accordo con il team, è stata inevitabile. Per comprendere meglio quanto è successo all’iberico bisogna riavvolgere il nastro sui primi istanti di gara.

L’alfiere della Scuderia di Maranello scatta dalla quarta piazzola con le gomme soft, ma in partenza ha un contatto con Lewis Hamilton, che era partito appena davanti a lui. Carlos Sainz ha annunciato problemi sulla propria monoposto già nel corso del primo giro e dopo tre tornate il team ai box comunicava un 5% di perdita a livello aerodinamico. Lo spagnolo era nel frattempo stato scavalcato dal rimontante Max Verstappen e poi anche da Fernando Alonso, scivolato in sesta posizione.

La pancia destra della sua Ferrari era completamente aperta e il Gran Premio si è così trasformato in un calvario. La sosta all’ottavo giro, dopo aver subito altri sorpassi, non ha cambiato le carte in tavola, è sprofondato in 17ma posizione e in quella situazione è sostanzialmente rimasto fino alla decisione di fermarsi. Altro weekend problematico per Carlos Sainz, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc è in lizza per il terzo gradino del podio alle spalle delle Red Bull.

Foto: Lapresse