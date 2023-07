Perché Pogacar ha guadagnato secondi su Vingeegard: cosa è successo oggi al Tour de France

Victor Lafay si porta a casa il successo nella seconda tappa del Tour de France, ma nella lista dei sorridenti di giornata possiamo inserire senza timore di smentita anche Tadej Pogacar, poiché il leader della UAE Team Emirates sta piano piano scavando un piccolo solco tra sé e il suo grande rivale Jonas Vingegaard, con cui è iniziato già il duello.

Sull’ultima salita di giornata, lo Jaizkibel, si sono consumate altre scaramucce tra i due contendenti alla maglia gialla di Parigi, come successo già ieri. Ma oggi c’erano a disposizione anche dei secondi di abbuono, otto a chi sarebbe passato per primo sul GPM, cinque al secondo. Con una vera e propria volata, Pogacar ha sopravanzato Vingegaard, guadagnando così tre secondi su di lui.

Non contento, lo sloveno ha deciso di giocarsi le sue carte allo sprint e ha chiuso la frazione nuovamente al terzo posto, dietro al vincitore Lafay e a Wout Van Aert, compagno di squadra di Vingegaard. Grazie a questo piazzamento Pogacar ha portato a sette l’ammontare di secondi sul vincitore uscente della Grande Boucle nella sola giornata di oggi.

Ora la classifica vede il leader della UAE Team Emirates al secondo posto in classifica, appaiato a Simon Yates (Jayco-AlUla) e dietro al compagno di squadra Adam Yates, ma soprattutto con undici secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, già costretto ad inseguire. Il duello è solo agli inizi, ma per Pogacar ogni secondo può essere decisivo per andare a caccia del terzo successo al Tour de France.

Foto: LaPresse