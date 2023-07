Perché le Ferrari sono calate nella Sprint Race? La pioggia spaventa, ma il podio di Sainz…

Dopo un venerdì estremamente incoraggiante, Ferrari non si conferma sugli stessi livelli nella giornata dedicata alla Sprint e deve attendere quindi la conclusione del Gran Premio d’Austria 2023 (in programma domani con partenza alle 15.00) per tracciare un bilancio veritiero delle prestazioni fornite dalla SF-23 nell’arco del fine settimana stiriano al Red Bull Ring di Spielberg.

La Scuderia di Maranello ha chiuso la gara sprint con il terzo posto di Carlos Sainz ed il dodicesimo di uno spento Charles Leclerc, guadagnando quindi qualche punticino sulla Mercedes nel Mondiale costruttori e pareggiando i conti sostanzialmente con l’Aston Martin. L’obiettivo della Rossa però è quello di colmare il divario con la Red Bull, dimostratasi nettamente superiore alla concorrenza quest’oggi.

Max Verstappen ha dominato la qualifica Shootout sull’asciutto e la Sprint Race su pista bagnata, dimostrandosi ancora una volta un pilota completo ed estremamente competitivo in ogni condizione. A differenza delle ultime uscite, anche Sergio Perez ha fatto il suo contendendo la leadership al compagno di squadra nelle prime curve e regolando il resto della griglia pur accusando un distacco superiore ai 20″ dall’olandese a fine gara.

Brutte notizie per la casa emiliana, che è riuscita perlomeno ad occupare l’unico gradino del podio rimasto a disposizione con la terza piazza di un positivo Sainz, anche se mai realmente in grado di attaccare la seconda Red Bull. Giornata da dimenticare invece nell’altro lato del box Ferrari per Leclerc, in difficoltà sin dalle prime tornate della Shootout ed incapace di rimontare con efficacia sotto la pioggia nella Sprint pomeridiana. L’azzardo del muretto box rosso poi non ha pagato ed il monegasco ha faticato a trovare grip con le gomme slick medie su asfalto viscido, mancando l’ingresso in zona punti.

