Perché è stato penalizzato Verstappen e Leclerc partirà in pole a Spa: sanzione in gara o Sprint Race?

Dopo un digiuno di tre mesi e sette GP, la Ferrari ritrova la pole position dopo Baku sempre con Charles Leclerc e partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del Belgio 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato sicuramente prestigioso, considerando le difficoltà tecniche delle ultime settimane, materializzatosi però anche grazie alla penalizzazione di Max Verstappen.

Il fenomeno olandese della Red Bull ha infatti dominato il Q3 odierno sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, rifilando addirittura otto decimi ai primi inseguitori e chiudendo la sessione decisiva della qualifica in prima posizione proprio davanti alla SF-23 del suo storico rivale monegasco. Niente pole position però per il due volte campione iridato, che domenica dovrà rimontare dal 6° posto.

Il Drink Team ha deciso di sostituire il cambio sulla RB19 del nativo di Hasselt, sforando il tetto delle quattro unità previste da regolamento per tutta la stagione ed incappando dunque nella penalità di 5 posizioni in griglia per l’evento domenicale. Domani, con il nuovo format dei weekend Sprint, si ripartirà invece da zero con una nuova sessione di qualifica mattutina che stabilirà l’ordine di partenza della “garetta” pomeridiana.

In attesa di capire se verranno applicati degli ulteriori declassamenti per episodi avvenuti durante la qualifica odierna (soprattutto un possibile impeding di Lewis Hamilton), la griglia del GP belga vedrà di conseguenza Leclerc in testa davanti a Sergio Perez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell e Fernando Alonso.

Foto: Lapresse