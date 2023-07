Pentathlon, RE GIORGIO di Polonia! Malan, oro ai Giochi Europei, vola a Parigi 2024! Italia bronzo a squadre

L’esito delle semifinali aveva fatto ben sperare, con 9 Paesi in lizza per 8 carte olimpiche nominali, ma oggi Giorgio Malan si supera, ed oltre ad ottenere il pass per Parigi 2024 centra l’oro ai Giochi Europei 2023 nell’individuale maschile del pentathlon moderno. L’azzurro, assieme a Roberto Micheli, 16°, e Matteo Cicinelli, 18°, inoltre, conquista anche il bronzo nella classifica a squadre.

Giorgio Malan chiude a quota 1534, precedendo, al termine di un laser run concitatissimo, il britannico Joseph Choong, secondo con 1531, a 3″, ed il magiaro Csaba Bohm, terzo a quota 1530, a 4″ dall’azzurro. In casa Italia 16° Roberto Micheli con 1472 punti, a 1’02” dal connazionale, 18° Matteo Cicinelli a quota 1399, a 2’15”.

Nella classifica a squadre, dove l’Italia era già certa di una medaglia, dato che erano soltanto tre i Paesi con almeno tre rappresentanti nell’ultimo atto, l’oro va alla Gran Bretagna con 4548 punti, davanti alla Francia, d’argento a quota 4529, mentre l’Italia è di bronzo con 4405.

Assegnate, infine, le otto carte olimpiche nominali: a conquistarle sono l’azzurro Giorgio Malan, il britannico Joseph Choong, il magiaro Csaba Bohm, il transalpino Valentin Prades, il tedesco Marvin Faly Dogue, il polacco Lukasz Gutkowski, l’ucraino Oleksandr Tovkai e l’elvetico Alexandre Dallenbach. Dei nove Paesi rappresentati in finale resta a bocca asciutta la Repubblica Ceca.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1 ITA MALAN Giorgio 298 220 314 702 1534

2 GBR CHOONG Joseph 292 237 307 695 1531

3 HUN BOHM Csaba 293 228 308 701 1530

4 GBR PILLAGE Myles 286 230 318 690 1524

5 FRA PRADES Valentin 286 254 298 678 1516

6 GER DOGUE Marvin Faly 300 237 301 677 1515

7 FRA BELAUD Valentin 286 224 298 706 1514

8 POL GUTKOWSKI Lukasz 300 232 300 675 1507

9 FRA PATTE Christopher 272 220 304 703 1499

10 GER DOGUE Patrick 279 252 299 665 1495

11 GBR BROWN Charles 280 212 309 692 1493

12 UKR TOVKAI Oleksandr 272 237 306 676 1491

13 SUI DALLENBACH Alexandre 283 225 316 662 1486

14 FRA FLEUROT Ugo 293 212 309 668 1482

15 CZE GRYCZ Marek 286 200 305 682 1473

16 ITA MICHELI Roberto 279 205 312 676 1472

17 HUN SZEP Balazs 286 194 300 675 1455

18 ITA CICINELLI Matteo 227 217 299 656 1399

CLASSIFICA A SQUADRE

1 GRAN BRETAGNA 4548

Joseph CHOONG F

Myles PILLAGE F

Charles BROWN F

2 FRANCIA 4529

Valentin BELAUD F

Valentin PRADES F

Christopher PATTE F

3 ITALIA 4405

Roberto MICHELI F

Giorgio MALAN F

Matteo CICINELLI F

4 GERMANIA 4211

Marvin Faly DOGUE F

Patrick DOGUE F

Christian ZILLEKENS SF

5 UNGHERIA 4176

Balazs SZEP F

Csaba BOHM F

Mihaly KOLESZAR SF

6 POLONIA 3864

Lukasz GUTKOWSKI F

Daniel LAWRYNOWICZ SF

Sebastian STASIAK SF

7 REPUBBLICA CECA 3850

Marek GRYCZ F

Ondrej POLIVKA SF

Jan KUF SF

8 UCRAINA 3825

Oleksandr TOVKAI F

Maksym AHARUSHEV SF

Yuriy KOVALCHUK SF

9 TURCHIA 3470

Bugra UNAL SF

Tolga TOPAKLI

Kivanc TASYARAN

10 SPAGNA 3456

Pau SALOMO SF

Aleix HEREDIA VIVES

Cristian CHAMIZO

11 BULGARIA 3427

Todor MIHALEV

Emil GROZDANOV

Denis KOLEV

12 LITUANIA 3387

Titas PURONAS

Lukas GAUDIESIUS

Nojus CHMIELIAUSKAS

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous