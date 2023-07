Pentathlon, Giochi Europei oggi: orari 1 luglio, programma, tv, streaming, italiani in garat

Oggi il programma del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia, andrà a consegnare i titoli individuali. Ricordiamo che questa manifestazione consegnerà ben 8 pass olimpici alle atlete, e nelle mani dell’Italia, oltre a quella già assodata di Elena Micheli, anche Alice Sotero ha già staccato il biglietto per Parigi 2024.

Vedremo in azione le due azzurre nella prova femminile, mentre in quella maschile saranno ben tre i nostri portacolori con Giorgio Malan, Roberto Micheli e Matteo Cicinelli che andranno alla caccia di titolo e pass olimpico. L’Italia, inoltre, è già sul podio nella classifica per Nazioni, con la chance di poter centrare la medaglia d’oro. Si inizierà alle ore 12.00 con l’equitazione della prova di finale femminile, mentre gli uomini entreranno in azione alle ore 15.25.

Gli European Games 2023 sono trasmessi in diretta streaming sul canale Italia Team del Coni e su europeangames.tv e in diretta live testuale su OA Sport, il pentathlon sarà disponibile anche in diretta tv su RaiSportHD in base alla programmazione che deciderà la rete.

PROGRAMMA PENTATHLON GIOCHI EUROPEI OGGI

Sabato primo luglio

Ore 12.00 Equitazione, show – Finale femminile

Ore 12.45 Scherma – Bonus Round finale femminile

Ore 13.20 Nuoto, 200 metri – Finale femminile

Ore 13.50 Laser Run – Finale femminile

Ore 15.25 Equitazione, show – Finale maschile

Ore 16.10 Scherma – Bonus Round – Finale maschile

Ore 16.45 Nuoto, 200 metri – Finale maschile

Ore 17.15 Laser Run – Finale maschile

PROGRAMMA PENTATHLON GIOCHI EUROPEI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: eventuale su RaiSportHD in base alla programmazione

Diretta streaming: RaiPlay, europeangames.tv e canale Italia Team del Coni

Diretta Live: OA Sport

Foto: European Games 2023