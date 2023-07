Pallanuoto, il Mondiale negativo non mette in discussione il Settebello: il gruppo resta da medaglia a Parigi 2024

Si sono conclusi i Mondiali di nuoto e pallanuoto in quel di Fukuoka, manifestazione iridata agrodolce per l’Italia. Il Settebello, una delle punte della spedizione azzurra, non è riuscita a rispettare le aspettative: Marco Del Lungo e compagni sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Serbia, chiudendo poi il torneo al quinto posto.

Una manifestazione iridata negativa (Italia che era reduce dal trionfo di Gwangju e dall’argento di Budapest 2022) non mette assolutamente in dubbio il talento di un gruppo eccezionale, capace di partire da favorito in qualunque manifestazione negli ultimi anni. Sarà così ovviamente anche a Parigi 2024, prima però bisognerà passare da Netanya e Doha per agguantare il pass olimpico.

Le parole del commissario tecnico Sandro Campagna subito dopo l’uscita prematura ai rigori dicono tutto: “Il percorso che stiamo facendo è molto positivo. Da queste sconfitte, anche se fanno male, che nascono i grandi traguardi”.

La rosa è completa, i giocatori di talento ci sono (Francesco Di Fulvio su tutti), il gioco e il carattere non si discutono. Un passo falso ci può stare, l’obiettivo è ovviamente quello di riscattarlo per andare a battagliare con Spagna, Grecia, Ungheria, Croazia e Serbia il prossimo anno per il trionfo a Cinque Cerchi.

Foto di Andrea Masini / DBM Deepbluemedia