Pallanuoto, niente pass olimpico (per ora) per il Settebello. Le prossime occasioni

Un brutto colpo per il Settebello. Gli azzurri, che partivano sicuramente tra le Nazionali favorite verso il titolo dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Fukuoka, sono stati sconfitti nei quarti di finale ai rigori dalla Serbia.

Una beffa che vale doppio: in palio in questa manifestazione iridata in terra nipponica infatti c’erano i primi due pass olimpici verso Parigi 2024, assegnate alle due finaliste della competizione.

Non c’è ovviamente da disperarsi, diverse le occasioni di agguantare il biglietto per l’appuntamento a Cinque Cerchi. Il prossimo appuntamento sarà quello degli Europei a Netanya il prossimo gennaio, con un’altra chance (ovviamente escluse le squadre del Vecchio Continente già qualificate).

Le ultime quattro carte in palio arriveranno ai Mondiali di Doha, occasionalmente nel mese di febbraio del 2024.

Foto di Andrea Masini / DBM Deepbluemedia