Basket, Mondiali 2023: la long list della Repubblica Dominicana. Towns e Horford fanno paura all’Italia

Si profila all’orizzonte una sfida più complicata del previsto per l’Italia contro la Repubblica Dominicana nel gruppo A della fase finale dei Campionati Mondiali di basket maschile 2023, in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. La selezione caraibica ha infatti diramato un’interessante long list di 30 giocatori che prenderanno parte al raduno di preparazione in vista della rassegna iridata.

Saltano all’occhio in particolare due giocatori esperti e di alto livello NBA nel reparto lunghi come Karl-Anthony Towns e Al Horford, estremamente temibili in campo FIBA. Convocati anche altri due giocatori della massima lega statunitense: Chris Duarte dei Sacramento Kings e Lester Quinonen dei Golden State Warriors, reduce da un’ottima Summer League.

Selezionati inoltre diversi cestisti di grande esperienza in Europa, tra i quali Gelvis Solano, oltre ad un giovane talento di prospettiva come il classe 2003 Jean Montero. Ricordiamo che i dominicani giocheranno nel gruppo A e se la vedranno con gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco, con i padroni di casa delle Filippine e con Angola.

Di seguito la long list completa dei convocati della Repubblica Dominicana in vista dei Mondiali di basket 2023:

Dominican Republic’s extended roster is full of marquee names #FIBAWC x #WinForDominicana pic.twitter.com/a1kBBqt4yA — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) July 26, 2023

Foto: Lapresse