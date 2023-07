Pallanuoto femminile, Mondiali 2023: il girone del Setterosa ai raggi X. Occhio alla Grecia

Tutto pronto per i Mondiali di pallanuoto in quel di Fukuoka. Si comincia con le donne: in terra giapponese scende già in vasca il Setterosa di Carlo Silipo, appuntamento domenica alle 9.00 italiane.

Le azzurre puntano a far bene per sognare in grande, anche se al momento sembrano un gradino sotto rispetto alle superpotenze a livello iridato. L’obiettivo è quello di crescere ancora verso il 2024, anno fondamentale, con le Olimpiadi di Parigi.

Nel proprio raggruppamento (prima ai quarti di finale, seconda e terza agli ottavi) le azzurre si giocheranno tutto contro la Grecia, che l’anno scorso ha superato nettamente agli Europei la squadra tricolore in semifinale.

Non dovrebbero esserci invece patemi contro le altre due compagini presenti nel Gruppo C: Argentina, con la quale debutteranno le ragazze del Setterosa, e Sudafrica.

Foto: Lapresse