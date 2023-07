Pallanuoto, Carlo Silipo: “C’è rammarico. Ma questa è la nostra strada. Abbiamo vinto anche oggi”

Niente da fare. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile è stata eliminata ai Campionati Mondiali 2023 in fase di svolgimento a Fukuoka, cedendo il passo all’Olanda in semifinale con il risultato di 8-9. Una partita di grande lotta, iniziata in modo negativo e terminata con degli ultimi due quarti di grandissimo impegno, in cui le azzurre sono andate vicine al pareggio fino all’ultimo secondo.

Un finale dunque amaro ma che ha lasciato comunque molto soddisfatto coach Carlo Silipo, apparso sorridente in zona mista: “Abbiamo concesso due goal facili nel primo tempo – ha detto l’allenatore ai microfoni di RAI Sport – a loro queste situazioni non si possono concedere. Abbiamo subito un contropiede, un goal su una verticale loro. Queste situazioni ce le siamo portate poi per tutto l’arco della partita. Le ragazze però hanno fatto una prestazione fantastica, al pari di quella con gli Stati Uniti; è mancata un pizzico di fortuna in più“.

Silipo ha quindi proseguito: “Sono soddisfatto delle mie ragazze, sono soddisfatto di Dafne Bettini che si è assunta la responsabilità di quel tiro che non era facile. Questa è la nostra strada, questo è il nostro percorso. Adesso lotteremo per una medaglia importante, dobbiamo recuperare energie per quella partita“.

In ultimo il CT ha rimarcato la grande forza del Setterosa: “Per chi avesse ancora dei dubbi è l’ennesima dimostrazione della nostra forza. Il risultato ci dice che siamo stati sconfitti nell’acqua, ma personalmente ritengo che la squadra abbia vinto anche oggi. Guardando il tabellone non mi sembrava vero. Evidentemente dobbiamo migliorare certe situazioni anche se con l’uomo in meno credo sia andata bene. Sorrido perché quando hai determinate risposte contro avversari così importanti non posso che essere soddisfatto. C’è rammarico per la qualificazione olimpica mancata, ma la vita dello sportivo è così: adesso bisogna pensare solo alla partita di dopodomani”.

Foto: Live Photo Media