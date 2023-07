Ordine d’arrivo F1, GP Belgio 2023: Verstappen straripante, Leclerc agguanta il podio. Sainz amaro

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Spa. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su una delle piste più iconiche del panorama internazionale, con l’ambizione di conquistare la prestigiosa vittoria nella classica europea di metà estate, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto il GP del Belgio. Il Campione del Mondo ha rimontato dalla sesta posizione sulla griglia di partenza, frutto di una penalizzazione per aver sostituito il cambio, ed è riuscito a confermare il proprio strapotere. L’olandese si è imposto con assoluta disinvoltura e ha allungato in testa alla classifica generale, ipotecando ormai la conquista del terzo titolo iridato. La Red Bull ha festeggiato una sonora doppietta con Sergio Perez.

Charles Leclerc ha completato il podio. Il monegasco è scatto dalla pole-position, ma poi ha inevitabilmente dovuto fare i conti con lo strapotere delle Red Bull e si è dovuto accontentare della terza posizione. La Ferrari torna a sorridere dopo tanti momenti complicati e spera di essere sulla strada giusta, anche se la scuderia austriaca è al momento inarrivabile. Leclerc ha tenuto a bada la verve di Lewis Hamilton, ottimo quarto con la Mercedes.

Fernando Alonso completa la top-5 al volante della Aston Mrtin, riuscendo così a precedere l’altra Mercedes di George Russell, la McLaren di Lando Norris e il compagno di squadra Lance Stroll. A punti anche Yuki Tsunoda con la AlphaTauri ed Esteban Ocon la la Alpine. Carlos Sainz si è dovuto ritirare dopo 24 giri: il contatto avuto in partenza con Lewis Hamilton ha compromesso la gara del ferrarista, che stazionava nelle retrovie. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Belgio 2023, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1.

ORDINE D’ARRIVO GP BELGIO 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes), giro veloce

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

17. Logan Sargeant (Williams)

18. Nico Hulkenberg (Haas)

Rit. Carlos Sainz (Ferrari)

Rit. Oscar Piastri (McLaren)

RISULTATI E CLASSIFICA GP BELGIO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+22.305 2

3 Charles LECLERC Ferrari+32.259 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+49.671 3

5 Fernando ALONSO Aston Martin+56.184 2

6 George RUSSELL Mercedes+63.101 1

7 Lando NORRIS McLaren+73.719 2

8 Esteban OCON Alpine+74.719 2

9 Lance STROLL Aston Martin+79.340 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+80.221 2

11 Pierre GASLY Alpine+83.084 1

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+85.191 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+95.441 2

14 Alexander ALBON Williams+96.184 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+101.754 2

16 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+103.071 2

17 Logan SARGEANT Williams+104.476 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+110.450 2

19 Carlos SAINZ Ferrari– 2

20 Oscar PIASTRI McLaren– – –

Foto: Lapresse