Olimpiadi Milano Cortina 2026: spunta l’ipotesi Svizzera? L’indiscrezione

Continua a far discutere l’avanzamento dei lavori per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata odierna infatti “Il fatto quotidiano” ha riportato un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe avere dei risvolti clamorosi. Secondo la nota testata infatti parte dei Giochi, vista la preoccupante lentezza dei cantieri di costruzione, potrebbe addirittura svolgersi in Svizzera.

A praticamente due anni dall’inizio della rassegna sono diverse le strutture ancora con i cantieri neanche partiti, fattore che ha come normale che sia ha portato gli addetti ai lavori a correre ai ripari, o perlomeno a cominciare a pensare concretamente a un piano B che, in questo caso, si chiama Svizzera, con vista su St Moritz. Questo sembra emerso dall’ultima cabina di regia che ha visto coinvolto Andrea Varnier, l’Amministratore Delegato della Fondazione.

Una soluzione che, come precisato dal quotidiano, susciterebbe però non pochi mal di pancia, specialmente di carattere meramente politico, visto i rapporti non proprio idilliaci – almeno così si dice – tra Fritz Burkard, Presidente della nota località sciistica elvetica, e Ivio Ferriani, uno dei membri italiani del CIO.

Tra gli altri argomenti caldi “Il fatto” ha poi citato la situazione del Pala Italia a Santa Giulia, burocraticamente sbloccatosi da poco e che da adesso non potrà più avere alcuna battuta d’arresto per rispettare le tempistiche pianificate, oltre che un questione più controversa legata al laboratorio antidoping, la cui sede è ancora in fase di discussione.

foto: LaPresse