Nuoto, Simone Cerasuolo: “Oggi pomeriggio mi sono sentito peggio rispetto a stamattina”

Niente da fare per Simone Cerasuolo nelle semifinali dei 50 rana ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 2003 ha chiuso al quarto posto nella prima batteria, ma il suo 27.07 non è bastato per strappare il pass per la finale di domani.

Nella seconda batteria sono stati infatti cinque gli atleti che hanno saputo fare meglio di Cerasuolo, e dunque il nuotatore italiano ha concluso le semifinali con il nono tempo assoluto, a due centesimi di distanza dall’ottava posizione (l’ultima buona per qualificarsi per l’ultimo atto).

Questo il breve commento post gara dell’italiano ai microfoni di Rai 2: “Oggi pomeriggio stavo peggio rispetto a stamattina, quando mi sembrava di aver nuotato molto più facilmente. Il 50 rana però è anche questo”.

Foto: LaPresse