Nuoto, Simona Quadarella prima delle umane! Argento mondiale nei 1500 sl dietro l’aliena Ledecky

Prima delle umane. Simona Quadarella, a distanza di quattro anni, è tornata sul podio mondiale dei 1500 stile libero. La romana si è tinta d’argento a Fukuoka (Giappone), seconda solo all’inarrivabile americana Katie Ledecky, dominatrice di questa specialità e impostasi con il crono di 15:26.27. Per la statunitense, si tratta del quinto oro iridato su questa distanza, il primo risalente a Barcellona (Spagna) nel 2013.

Per l’azzurra un risultato importante perché queste trenta vasche, a livello mondiale, l’avevano un po’ fatta tribolare ed è anche per questo che, terminata la gara, i suoi occhi lucidi hanno descritto quante difficoltà anche personali ha dovuto affrontare. Quadarella però ce l’ha fatta impostando la gara come doveva, partendo forte e prendendosi del margine nei confronti delle rivali che concorrevano con lei al podio.

Il passaggio ai 400 metri di 4.08.31 chiamava un grande tempo e, impostando un passo da 31″ ogni vasca la nostra portacolori ha fiaccato la resistenza dell’australiana Lani Pallister, letteralmente crollata nel finale e solo quinta in 15:49.15. Agli 800 metri il crono di 8:19.72 era assolutamente in linea con le aspettative della classe ’98 tricolore.

E’ stato fondamentale per l’azzurra accumulare alcuni secondi di vantaggio, visto il rientro rabbioso della cinese Li Bingjie, ma alla fine la nuotatrice del Bel Paese ha chiuso in 15:43.31, mentre l’asiatica ha concluso in 15:45.71. Per Simona è la quinta medaglia iridata, conquistando il podio per la top-3 nei Mondiali nella quarta edizione consecutiva dei Mondiali. Un esempio di grande continuità che certifica le qualità dell’atleta nostrana. Del resto, solo una fuoriclasse come Ledecky (25 medaglie mondiali, con 15 ori all’attivo in carriera), poteva precederla.

Foto: LaPresse